2 декабря
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Жизнь

В Барнауле установят памятник собаке-герою СВО

Принял решение установить собаке-герою памятника с описанием ее подвига директор Барнаульского зоопарка.

Собака. Бродячая собака.
Собака. Бродячая собака.
unsplash.com

"Катунь 24" посвятили нас в подробности подвига.

Собака по кличке Варя помогала сибирским солдатам во время службы в зоне СВО и героически погибла. Защитница заметила боевой снаряд и предупредила военных об опасности своим лаем.

Люди успели скрыться, а Варя нет, ей в живот попал осколок снаряда.

Еще щенком она попала в мотострелковую бригаду, в артиллерийский батальон, и быстро стала всеобщей любимицей. Варя копала с парнями блиндажи, окапывалась, ходила на задания и в дозор.

Ранее мы сообщали о подвиге волонтеров, которые спасли кота.

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