В Барнауле устраняют очередное повреждение теплосети

«Морозов нет, а всё рвётся», — пишут барнаульцы. В нескольких домах в районе Новороссийской временно нет отопления и горячей воды.
В администрации города сообщили, что специалисты БТСК уже заканчивают сварочные работы.
В Барнауле в районе пересечения ул. Юрина и Северо-Западной произошел порыв, сообщили подписчики группы Barnaul22.
«Морозов нет, а всё рвётся», — пишут барнаульцы. В нескольких домах в районе Новороссийской временно нет отопления и горячей воды.
В администрации города сообщили, что специалисты БТСК уже заканчивают сварочные работы.
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