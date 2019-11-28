В Барнауле устраняют очередное повреждение теплосети

В Барнауле в районе пересечения ул. Юрина и Северо-Западной произошел порыв, сообщили подписчики группы Barnaul22.

«Морозов нет, а всё рвётся», — пишут барнаульцы. В нескольких домах в районе Новороссийской временно нет отопления и горячей воды.

В администрации города сообщили, что специалисты БТСК уже заканчивают сварочные работы.