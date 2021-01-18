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Жизнь

В Барнауле устраняют очередную коммунальную аварию

На ул. Малахова в Барнауле произошла авария на водоводе, сообщили в компании. Дорожники убирают воду с проезжей части.

Коммунальная авария на ул. Малахова.
Коммунальная авария на ул. Малахова.
Скриншот видео Barnaul22

Авария случилась на трубе диаметром 800 мм в районе дома № 107 по ул. Малахова. Работы по ликвидации повреждения будут вести ночью.

Пока водоснабжение не отключали, но в зону пониженного давления попали следующие адреса:

  • ул. Трактовая, пос. Куета, пр. Южный Власихинский, ул. Власихинская, ул. Гридасова, ул. Павловский тракт (до Бабуркина), ул. 2-ая Северо-Западная, ул. Транзитная, ул. 42-й Краснознаменной Бригады, ул. Советской Армии, ул. Малахова (от А. Петрова до ул. Власихинской), ул. Новгородская, ул. Энтузиастов (нечетная сторона), ул. Панфиловцев, ул. Попова (от ул. Сергея Семенова до ул. Трактовой).

Со слов автомобилистов, правый ряд перекрыт для движения.

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