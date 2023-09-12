В Барнауле утренние пробки достигли 9 баллов

Наибольшие трудности в движении транспорта на проспекте Калинина, Павловском тракте, ул. Власихинской и шоссе Ленточный бор.
Также загружены Змеиногорский тракт, Красноармейский проспект, улицы Кутузова, Попова, Солнечная Поляна, Просторная, Юрина (от ул. Попова до ул. Малахова).
Также внезапная для этого времени пробка появилась на ул. Молодежной от пр. Комсомольского до пр. Ленина, передает наш корреспондент.
Ранее жители Барнаула жаловались на недобросовестных водителей, которые выезжают на встречную полосу.