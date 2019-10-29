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В Барнауле утвердили список общественных территорий, за благоустройство которых можно будет проголосовать

25 октября в администрации Барнаула состоялось заседание общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018−2024 годы. Эксперты утвердили итоговый перечень общественных территорий, за которые смогут проголосовать барнаульцы, сообщает официальный сайт города.

Благоустройство территорий.
Благоустройство территорий.
Анна Зайкова.

Комиссия, в состав которой входят председатели территориальных общественных самоуправлений и комитетов администрации, городские депутаты и члены общественных организаций, рассмотрела и утвердила общественные территории, которые необходимо добавить в программу, и те, которые возможно из нее исключить.

Антон Шеломенцев,
председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула:

В течение года совместно с администрациями районов был проанализирован перечень общественных территорий, который имеется на сегодняшний день, он состоит из 55 объектов. Шесть из них были благоустроены в прошлом и три в этом году. Среди оставшихся территорий общественного пользования есть объекты, попавшие в список еще на старте проекта и на сегодняшний день не вызывающие интереса у жителей. Необходимо рассмотреть вопрос по их исключению. Эти территории не имеют востребованности у населения и не являются точками притяжения. Такими территориями являются спуск на ул. Парфенова к коммунальному мосту и ул. Цеховая, 18.

Заседание общественной комиссии.
Заседание общественной комиссии.
Пресс-центр Администрации г. Барнаула.

Антон Шеломенцев также отметил, что до 1 октября этого года в администрацию и общественную комиссию от горожан поступали предложения по корректировке данного перечня и включению в него новых объектов.

Комиссия рассмотрела предложения барнаульцев и территории для исключения из общего перечня. По итогу заседания 11 общественных территорий из первоначального списка заменили на территории, предложенные жителями города. В их числе парк «Изумрудный» и зеленая зона на ул. Молодежной, 15 (Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина).

Заседание общественной комиссии.
Заседание общественной комиссии.
Пресс-центр Администрации г. Барнаула.

Отметим, что барнаульцы смогут отдать свои голоса за общественные территории в начале ноября. С помощью интернет-голосования горожане выберут наиболее важные и нуждающиеся в обновлении объекты, которые будут благоустроены в 2020 году по программе, утвержденной в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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