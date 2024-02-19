В Барнауле в аварийном доме упала подпорка, которая держала обваливающийся потолок

"Инцидент Барнаул" сообщает, что столб находился на втором этаже. Вместе с подпоркой отвалилась часть потолка.
Жители дома бьют тревогу, крыша протекает и вода попадает в квартиры, сам потолок гниет и обваливается. Люди опасаются, что в скором времени потолок обвалится им на головы, в доме проживают в основном пенсионеры.
Администрация заявила, что с домом все хорошо, вместо упавшего столба поставят новый.
Деньги за капремонт в доме продолжают брать, а насчет крыши заявляют: "не переживайте — простоит еще!".
Ранее сообщалось, что жильцы аварийного дома в Барнауле не согласились с предложенными компенсациями.
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