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Жизнь

В Барнауле в аварийном доме упала подпорка, которая держала обваливающийся потолок

Накануне 18 февраля в доме по адресу ул. Чкалова, 1а упала подпорка, которая держит обваливающийся потолок.

Аварийный дом в Барнауле.
Аварийный дом в Барнауле.
Инцидент Барнаул

"Инцидент Барнаул" сообщает, что столб находился на втором этаже. Вместе с подпоркой отвалилась часть потолка.

Жители дома бьют тревогу, крыша протекает и вода попадает в квартиры, сам потолок гниет и обваливается. Люди опасаются, что в скором времени потолок обвалится им на головы, в доме проживают в основном пенсионеры.

Администрация заявила, что с домом все хорошо, вместо упавшего столба поставят новый.

Деньги за капремонт в доме продолжают брать, а насчет крыши заявляют: "не переживайте — простоит еще!".

Ранее сообщалось, что жильцы аварийного дома в Барнауле не согласились с предложенными компенсациями.

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