В Барнауле в деловом центре открылся новый офис компании «Открытие Инвестиции»

Около двух десятков инвесторов собрались 14 сентября у нового офиса компании «Открытие Инвестиции» в центре Барнаула. Эта компания, помогающая клиентам управлять своим капиталом, выбрала новую, более удобную для посетителей площадку. И, как и прежде, ждет инвесторов — уже на новом месте.

Инвестиции глаза в глаза

Барнаульский офис филиала одной из самых опытных в России инвестиционных компаний «Открытие Инвестиции» разместился в доме на ул. Гоголя, 46а — в двух шагах от проспекта Ленина (с одной стороны) и здания мэрии (с другой).

Физическое, очное общение с инвестконсультантом — лицом к лицу, глаза в глаза — по-прежнему очень востребовано, несмотря на всеобщий переход на дистанционные каналы, сказал Владимир Рублев, директор департамента продаж «Открытие Инвестиции», в день запуска новой площадки барнаульского филиала.

Владимир Рублев , директор департамента продаж «Открытие Инвестиции». Дмитрий Лямзин

«Мы постарались сделать наш новый дом максимально комфортным и соответствующим требованиям времени. Готовы, как и раньше, предлагать различные инвестиционные решения и теперь будем делать это в более комфортных условиях», — продолжил Владимир Рублев.

В самом деле, при организации пространства в новом офисе учли запросы клиентов: здесь есть помещения для доверительного общения и конфиденциальных бесед. К тому же рядом со зданием — просторная автостоянка.

Интерес возрождается

Клиенты компании — в первую очередь физические лица, но и юридические тоже. Парадоксально или нет — но весенние события на фондовом рынке не ослабили интерес инвесторов к управлению своим капиталом.

Судя по количеству тех, кто пришел на открытие нового офиса в Барнауле, инвесторов, доверяющих свои деньги команде «Открытия Инвестиции», по-прежнему много. Среди них — и те, кто был свидетелем всех кризисов на финансовом рынке, и начинающие инвесторы, для кого текущие сложности стали первым в жизни «стресс-тестом».

Андрей Шалаев, директор барнаульского филиала, рассказал, что в самый острый период часть инвесторов вывели средства с фондового рынка — многие в дальнейшем ушли в банковские депозиты. Но сегодня интерес к фондовому рынку снова высокий.

Андрей Шалаев , директор барнаульского филиала «Открытие Инвестиции». Дмитрий Лямзин

«Фондовый рынок оперативно отреагировал на изменения и предложил новые привлекательные инструменты. Тем более, что снижение ключевой ставки позволяет банкам не покупать деньги населения под высокие ставки. Наши консультанты, с которым, как я знаю, клиенты общаются порой круглосуточно, готовы общаться в офисе и находить инвестиционные решения. Мы рады всем», — сказал Андрей Шалаев.

Открытие офиса прошло весьма торжественно — с разрезанием ленточки, шампанским, закусками, живой музыкой и мега-тортом с логотипом компании.

«Открытие Инвестиции» — бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн- витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов. Филиал «Открытие Инвестиции» в Барнауле: ул. Гоголя, 26а. Время работы: понедельник — пятница с 9:00 до 18:00 (без перерыва), суббота-воскресенье — выходной.

Брокерское обслуживание осуществляется АО «Открытие Брокер» (ОГРН 1027739704772) в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045−06097−100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002, без ограничения срока действия. 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 Телефон: +7 (495) 777 56 56 Сайт open-broker.ru

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