В Барнауле в День России изменят автобусные маршруты из-за перекрытия проспекта

Проспект перекроют 12 июня для проведения гарнизонного развода 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сообщили в пресс-службе мэрии.

С 07:00 до 11:00 перекроют участок от ул. Пушкина до пл. Свободы.

Движение автобусов организуют следующим образом:

– по маршруту № 20, при движении на конечный остановочный пункт "Поселок Лесной": пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении без изменений;

– по маршруту № 55, при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Победы": пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении без изменений;

Читать далее – по маршруту № 70р, при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Победы": пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении без изменений; – по маршруту № 73р, при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака": пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский, в обратном направлении без изменений; – по маршрутам № 109, 109оп, при движении на конечные остановочные пункты "Поселок Центральный", "Улица Опытная Станция" соответственно: пр. Ленина – ул. Пушкина – пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении без изменений.

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