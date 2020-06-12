Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 июня 27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В Барнауле в День России начали асфальтировать дорогу с «дорожной неровностью»

В Барнауле начали асфальтировать участок дороги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает мэрия.

В Барнауле асфальтируют дорогу на улице Водопроводной.
В Барнауле асфальтируют дорогу на улице Водопроводной.
barnaul.org.

Общая площадь капремонта составит 7741,8 кв.м. Здесь уже завершили фрезерование поврежденного асфальта на проезжей части.

«Бригада МБУ „Автодорстрой“ приступила к укладке нижнего выравнивающего слоя асфальтобетона на участке дороги по улице Водопроводной в границах улиц Парфенова и Линейной», — разъяснила администрация города.

Запланировано уложить два слоя асфальтобетонного покрытия, установить бортовые камни на локальных участках, восстановить парковки и тротуары.

Также в планах «устроить искусственную дорожную неровность». Навряд ли речь идет о яме на дороге, скорее всего установят лежачего полицейского.

Водителей призвали быть внимательнее и заранее планировать пути объезда.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость