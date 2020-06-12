В Барнауле в День России начали асфальтировать дорогу с «дорожной неровностью»

В Барнауле начали асфальтировать участок дороги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает мэрия.

В Барнауле асфальтируют дорогу на улице Водопроводной.

Общая площадь капремонта составит 7741,8 кв.м. Здесь уже завершили фрезерование поврежденного асфальта на проезжей части.

«Бригада МБУ „Автодорстрой“ приступила к укладке нижнего выравнивающего слоя асфальтобетона на участке дороги по улице Водопроводной в границах улиц Парфенова и Линейной», — разъяснила администрация города.

Запланировано уложить два слоя асфальтобетонного покрытия, установить бортовые камни на локальных участках, восстановить парковки и тротуары.

Также в планах «устроить искусственную дорожную неровность». Навряд ли речь идет о яме на дороге, скорее всего установят лежачего полицейского.

Водителей призвали быть внимательнее и заранее планировать пути объезда.