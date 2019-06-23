Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 июня 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Барнауле в годовщину страшной бури ходили грозные тучи и выпал крупный град

22 июня вечером в Барнауле, а также в Новоалтайске и ярде районов края прошла гроза. В некоторых районах лишь прогремели гром и сверкали молнии, в других прошел град, по словам очевидцев, размером заметно больше горошин. Жители края выставляли фото в различных сообществах.

Гроза в Барнауле.
Гроза в Барнауле.
olga_bazylyuk, alisa_8517, evgenymaestro2020, Надежда Блинова в vk.com

Гроза гремела в Барнауле, небо буквально за час затянули черные тучи. Жители поселка Сибирская долина написали, что у них прошел град.

«Ехал возле поселка Сибирская Долина — и накрыло дождем с лютым градом, такое чувство, что щебенка с неба падала. Думал, стекла повышибает», — написал участник сообщества Barnaul 22 Иван Князев.

Град прошел и в Ребрихинском районе, в селе Паново.

Жители края рассказали, что плохой была погода и на Рождественских чтениях в Косихинском районе. Тучи ходили и над Новоалтайском.

Некоторым жителям чернота на небе напомнила о прошлогоднем урагане, который прошел над Барнаулом 23 июня. Тогда, напомним, он «выкосил» сотни деревьев, оставил без света и воды десятки тысяч людей, повалил подъемный кран, в результате чего погиб человек.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость