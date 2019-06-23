В Барнауле в годовщину страшной бури ходили грозные тучи и выпал крупный град

Гроза гремела в Барнауле, небо буквально за час затянули черные тучи. Жители поселка Сибирская долина написали, что у них прошел град.
«Ехал возле поселка Сибирская Долина — и накрыло дождем с лютым градом, такое чувство, что щебенка с неба падала. Думал, стекла повышибает», — написал участник сообщества Barnaul 22 Иван Князев.
Град прошел и в Ребрихинском районе, в селе Паново.
Жители края рассказали, что плохой была погода и на Рождественских чтениях в Косихинском районе. Тучи ходили и над Новоалтайском.
Некоторым жителям чернота на небе напомнила о прошлогоднем урагане, который прошел над Барнаулом 23 июня. Тогда, напомним, он «выкосил» сотни деревьев, оставил без света и воды десятки тысяч людей, повалил подъемный кран, в результате чего погиб человек.