В Барнауле в годовщину страшной бури ходили грозные тучи и выпал крупный град

22 июня вечером в Барнауле, а также в Новоалтайске и ярде районов края прошла гроза. В некоторых районах лишь прогремели гром и сверкали молнии, в других прошел град, по словам очевидцев, размером заметно больше горошин. Жители края выставляли фото в различных сообществах.