В Барнауле в храме Нагорного парка отслужили панихиду по Анатолию Банных

В храме, построенном в Нагорном парке Барнаула, отслужили панихиду по известному и в прошлом весьма влиятельному бизнесмену Анатолию Банных. 12 февраля 2017 года вертолет с бизнесменом и другим пассажирами рухнул в Телецкое озеро, все они погибли.

Анатолий Банных вложил свои средства в строительство Иоанно-Предтеченского храма в нагорной части Барнаула. И рядом с храмом установлена памятная плита из мрамора, на которой об этом написано.

В этом храме и отслужили панихиду по Анатолию Банных 12 февраля. Совершили панихиду митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат. Присутствовали друзья и родственники бизнесмена.

Напомним, на боту вертолета Robinson R-66, рухнувшего в Телецкое озеро два года назад, находились пять человек. В мае 2017 года Межгосударственный авиационный комитет официально заявил, что пропавшие без вести пассажиры вертолета погибли.