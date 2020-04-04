В Барнауле в многострадальном парке «Изумрудный» замечен черный коршун, обустраивающий гнездо

В барнаульский парк «Изумрудный» вернулся с юга черный коршун — фото этой птицы разметил в соцсети барнаульцев Евгений Богинский. 3 апреля фотограф прогулялся по парку, составил фотоотчет о птицах, которые в нем живут, и опубликовал его в соцсетях.

До масштабной вырубки деревьев в парке в 2017 году в нем можно было наблюдать до 40 видов птиц, только гнездящихся было около 20, рассказывал эколог и бердвотчер Алексей Эбель «Алтайской правде».

После вырубки часть видов птиц исчезли.

И все же, судя по фотоотчету Богинского, орнитофауна здесь все еще довольная богатая. При этом сохранилось гнездо коршуна — на фото видно, как эта птица несет веточку для «обновления» дома.

«Коршуны стали гнездиться внутри городской застройки буквально несколько лет назад» , — рассказывал Алексей Эбель изданию.

Остались здесь и дрозды-рябинники — птица, которая любит настоящие парки с разнообразным верхним ярусом из деревьев, с открытыми полянами, укромными уголками.

В этом году парк «Изумрудный» власти хотят обустроить.