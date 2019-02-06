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Жизнь

В Барнауле в мороз произошли еще два порыва труб

Барнаульцы сообщили о двух коммунальных порывах, которые произошли вечером 5 февраля и ночью 6 февраля.

В Барнауле устраняют коммунальную аварию.
В Барнауле устраняют коммунальную аварию.
Леонид Вихрев.

Пользователи паблика «Инцидент Барнаул» сообщили, что вечером 5 февраля в районе здания на Димитрова, 66 (корпус АлтГУ) вода вышла на проезжую часть. Предположительно произошел порыв трубопровода холодного водоснабжения. Жители окрестных домов сообщили об отключении воды.

Утром 6 февраля пользователи паблика Go_Barnaul сообщили о порыве на пересечении 80-й Гвардейской дивизии и Северо-Западной. Вода вышла на проезжую часть, движение на участке перекрыли сотрудники ГИБДД, Подробностей не сообщается.

Официальных комментариев от мэрии и коммунальных служб по поводу не поступало.

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