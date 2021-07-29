В Барнауле в начале лета раскопали трубы «и успокоились на этом»

В интернет-сообществе « Барнаул 22 » рассказали про траншею с трубами, которую раскопали больше месяца назад и ничего не делают.

Почему яма с трубами есть, а людей в ней нет .

Барнаульцев возмутила траншея, выкопанная в районе дома № 224а по улице Анатолия.

«Раскопали трубы и успокоились на этом. Рядом находятся детские площадки, гаражи, дорожный проезд, станция скорой помощи», — пожаловались местные жители.

Также отметили, что из-за большой ямы стало опасно ходить возле дома, да и ограждение не внушает людям доверия.

Местные жители обратились к коммунальщикам с вопросом, почему забыли про трубы.

Между тем, как разъясняли в СГК еще в 2020 году, траншеи могут стоять открытыми довольно продолжительное время.

«Часто в социальных сетях задают вопросы: „Почему яму разрыли, а внутри никого или всего два человека? Почему люди уехали вчера, а яма до сих пор стоит?“ Мы решили выяснить, является ли это нарушением и сколько может стоять траншея открытой», — написали энергетики в своем разъяснении.

Если работников на объекте мало — это из-за того, что для качественного и безопасного выполнения ремонта достаточно нескольких человек.

Если вообще никого нет — это из-за того, что необходимо время на комплектацию и транспортировку материала для ремонта, или ждут бригаду с другого объекта, или есть иные причины.

Что касается вопроса, когда должны закопать яму, то это определяют нормативы о порядке проведения ремонта в каждом конкретном случае.