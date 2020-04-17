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Жизнь

В Барнауле в ночь с 17 на 18 апреля прохлорируют 31 дорогу

Администрация Барнаула опубликовала список улиц, которые будут дезинфицировать в ночь с 17 на 18 апреля. В списке 31 дорога.

Дезинфекция от коронавируса в Барнауле.
Дезинфекция от коронавируса в Барнауле.
barnaul.org

Выходить на улицу, когда ее обрабатывают, нельзя. По возможности горожан просят убрать машины с проезжей части.

Где пройдет дезинфекция

На улице 11-ой Западная, 10-ой Западной, Понтонный мост, Красноярской, Маяковского, Рубцовской, Воровского, Шевченко, Путиловской, 8 Марта, Карла Маркса, Профсоюзов, Парфенова, Водопроводной, Цеховой, Пионеров, Северо-Западной, Смирнова, Тимуровской, 5-ой Западной, 4-ой Западной, 1-ой Западной, Горно-Алтайской, Чеглецова, Чудненко, Беляева, Глушкова, 40 Лет Октября, Кулагина, малом проспекте Космонавтов и проспекте Калинина, Бульваре 9 Января.

Работы начнутся в 23:00.

К повторной дезинфекции планируют приступит в ночь с 20 на 21 апреля.

Также с 20 апреля повторят дезинфекцию остановочных павильонов, общественных пространств и подземных пешеходных переходов.

Какими средствами обрабатывают Барнаул

ДезХлор, ДПАлтай, ДезХлорантин.

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