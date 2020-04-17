В Барнауле в ночь с 17 на 18 апреля прохлорируют 31 дорогу

Выходить на улицу, когда ее обрабатывают, нельзя. По возможности горожан просят убрать машины с проезжей части.
Где пройдет дезинфекция
На улице 11-ой Западная, 10-ой Западной, Понтонный мост, Красноярской, Маяковского, Рубцовской, Воровского, Шевченко, Путиловской, 8 Марта, Карла Маркса, Профсоюзов, Парфенова, Водопроводной, Цеховой, Пионеров, Северо-Западной, Смирнова, Тимуровской, 5-ой Западной, 4-ой Западной, 1-ой Западной, Горно-Алтайской, Чеглецова, Чудненко, Беляева, Глушкова, 40 Лет Октября, Кулагина, малом проспекте Космонавтов и проспекте Калинина, Бульваре 9 Января.
Работы начнутся в 23:00.
К повторной дезинфекции планируют приступит в ночь с 20 на 21 апреля.
Также с 20 апреля повторят дезинфекцию остановочных павильонов, общественных пространств и подземных пешеходных переходов.
Какими средствами обрабатывают Барнаул
ДезХлор, ДПАлтай, ДезХлорантин.