В Барнауле в районе, где строится развязка на Южном тракте, схема движения будет изменена

Пресс-служба городской администрации сообщает , что в Барнауле в районе строительства развязки на участке Южного тракта 31 мая временно изменится схема движения транспорта.

В городской администрации сообщили, что изменение схемы движения будет носить временный характер.

Проезжую часть сместят от Ленточного Бора в направлении поселка Южного, при этом направление и траектория движения останутся прежними.

Для проезда организована временная объездная дорога: в сторону поселка Южного будет действовать одна полоса движения, а в сторону Барнаула — две полосы.

На перекрестке объездной дороги Барнаул — Южный тракт отключат светофоры.

Напомним, что новый путепровод протяженностью 300 м. соединит шоссе Ленточный Бор со Змеиногорским трактом. Строительство новой трехуровневой развязки осуществляется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита. Стоимость работ составляет более 2,9 млрд рублей. Завершить объект подрядчик планирует в ноябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что в арнауле продолжают локальный ремонт дорог.

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