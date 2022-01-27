В Барнауле в трамвай зашла раздетая женщина и поехала в сторону проспекта Космонавтов

В Барнауле утром 27 января пассажиры трамвая проехались вместе со странной женщиной, сообщает « Инцидент Барнаул ».

В Барнауле голая женщина зашла в трамвай.

Женщина села в трамвай на улице Матросова и поехала в сторону проспекта Космонавтов.

«Зашла абсолютно голая женщина, после чего кондуктор дала ей жилет», — рассказал очевидец.

В комментариях к сообщению отметили черствость пассажиров, которые не предложили женщине свою теплую одежду и не вызвали медиков.

«Даже если она не кидается на всех, она показывает явное неадекватное поведение. Может „белочка“, может наркотики, может просто психическое заболевание. Ей нужна помощь, а учитывая погоду, срочная помощь», — написала жительница города.

Также с иронией отметили, что у пассажирки не было медицинской маски на лице.

Ранее голый мужчина напал на железнодорожный вокзал в Барнауле.