В Барнауле в трамвай зашла раздетая женщина и поехала в сторону проспекта Космонавтов

Женщина села в трамвай на улице Матросова и поехала в сторону проспекта Космонавтов.
«Зашла абсолютно голая женщина, после чего кондуктор дала ей жилет», — рассказал очевидец.
В комментариях к сообщению отметили черствость пассажиров, которые не предложили женщине свою теплую одежду и не вызвали медиков.
«Даже если она не кидается на всех, она показывает явное неадекватное поведение. Может „белочка“, может наркотики, может просто психическое заболевание. Ей нужна помощь, а учитывая погоду, срочная помощь», — написала жительница города.
Также с иронией отметили, что у пассажирки не было медицинской маски на лице.
Ранее голый мужчина напал на железнодорожный вокзал в Барнауле.