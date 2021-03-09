Барнаульцев просят сообщать о зеленой светящейся воде из кранов

В теплоноситель добавят два безопасных для человека химических вещества — «Уранин-А» и «Раффлезия». Оба имеют сертификаты качества и санитарно-эпидемиологические заключения.
Первый придает воде яркое флуоресцентное зеленое свечение, второй обладает резким медицинским запахом. «Раффлезия» заодно и обработает сетевую воду для предотвращения биологических образований.
Благодаря этим веществам можно будет быстро обнаружить утечку на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях, в тепловых камерах и центральных тепловых пунктах.
«Это важно, потому что при утечке сетевая вода может попасть в систему и перемешаться с горячей водой, предназначенной для бытовых нужд, что недопустимо», — подчеркивают в компании.
10 марта в контуре барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 специалисты добавят в сетевую воду только зеленый краситель «Уранин-А».
В контуре 14 из 35 котельных, где нет потребителей горячей воды, растворят «Раффлезию».
Горячую воду или отопление для этого отключать не будут.
До 31 марта энергетики будут проводить обходы теплосетей и фиксировать утечки, делать отбор проб сетевой воды и передавать их на исследование в химическую лабораторию СГК.
Если зеленая вода потечет из крана в квартире, то нужно сообщить об этом в диспетчерскую службу теплосетевого подразделения СГК в Барнауле по телефону (3852) 77−52−39.