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Жизнь

Барнаульцев просят сообщать о зеленой светящейся воде из кранов

СГК начнет искать места утечек и несанкционированного разбора сетевой воды непригодной для использования в быту. Для этого применят два химических вещества, которые заставят воду окраситься и светиться, сообщили в администрации Барнаула.

Кран. Вода. В душе.
Кран. Вода. В душе.
СС0

В теплоноситель добавят два безопасных для человека химических вещества — «Уранин-А» и «Раффлезия». Оба имеют сертификаты качества и санитарно-эпидемиологические заключения.

Первый придает воде яркое флуоресцентное зеленое свечение, второй обладает резким медицинским запахом. «Раффлезия» заодно и обработает сетевую воду для предотвращения биологических образований.

Благодаря этим веществам можно будет быстро обнаружить утечку на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях, в тепловых камерах и центральных тепловых пунктах.

«Это важно, потому что при утечке сетевая вода может попасть в систему и перемешаться с горячей водой, предназначенной для бытовых нужд, что недопустимо», — подчеркивают в компании.

10 марта в контуре барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 специалисты добавят в сетевую воду только зеленый краситель «Уранин-А».

В контуре 14 из 35 котельных, где нет потребителей горячей воды, растворят «Раффлезию».

Горячую воду или отопление для этого отключать не будут.

До 31 марта энергетики будут проводить обходы теплосетей и фиксировать утечки, делать отбор проб сетевой воды и передавать их на исследование в химическую лабораторию СГК.

Если зеленая вода потечет из крана в квартире, то нужно сообщить об этом в диспетчерскую службу теплосетевого подразделения СГК в Барнауле по телефону (3852) 77−52−39.

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