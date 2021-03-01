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Жизнь

В Барнауле вандалы сломали инфотабличку для туристов. Горожане заинтересовались, почему она так дорого стоит

В центре Барнаула, на площади Свободы вандалы повалили информационный стенд для туристов. Оказалось, что стоит он немалых денег.

В Барнауле сломали информационный стенд стоимостью 130 тыс.рублей
В Барнауле сломали информационный стенд стоимостью 130 тыс.рублей
Инцидент Барнаул

О произошедшем в группе «Инцидент Барнаул» сообщил ее участник Иван. По имеющейся информации, стоимость сломанной таблички — 130 тыс. рублей.

Участников группы заинтересовал не столько акт вандализма, сколько стоимость самого стенда. Многие задались вопросом: а не дорого ли обошлась табличка для туристов городу?

«Сто тридцать тысяч эта табличка? А ну да, это же администрация устанавливала», «Я думаю, они миллион закопали за эту табличку», «Видно, что давно и цена явно завышена. Тут нужно разбор полетов от прокуратуры», «Теперь надо выяснять, почему завысили цену за баннер. Он 8 тыс. стоит средне, откуда 130 тыс. В любой рекламке одинаковые цены. Ни бронзы, ни золота там нет», — написали в группе комментаторы.

Отмечается, что хулиганов уже ищет полиция.

Напомним, первые информационные стенды для туристов появились в Барнауле в 2015 году.

Проект реализовала компании «Алтайтурист» и «Стрит-Медиа» на грант главы администрации города на разработку продуктов для притяжения туристов.

«По предложению рекламного агентства, в честь 285-летия Барнаула на аналогичных конструкциях, так называемого сити-формата, будет размещена информация о возникновении улиц в исторической части города», — отметили тогда в пресс-службе городской администрации.

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