В Барнауле вандалы сломали инфотабличку для туристов. Горожане заинтересовались, почему она так дорого стоит

О произошедшем в группе «Инцидент Барнаул» сообщил ее участник Иван. По имеющейся информации, стоимость сломанной таблички — 130 тыс. рублей.

Участников группы заинтересовал не столько акт вандализма, сколько стоимость самого стенда. Многие задались вопросом: а не дорого ли обошлась табличка для туристов городу?

«Сто тридцать тысяч эта табличка? А ну да, это же администрация устанавливала», «Я думаю, они миллион закопали за эту табличку», «Видно, что давно и цена явно завышена. Тут нужно разбор полетов от прокуратуры», «Теперь надо выяснять, почему завысили цену за баннер. Он 8 тыс. стоит средне, откуда 130 тыс. В любой рекламке одинаковые цены. Ни бронзы, ни золота там нет», — написали в группе комментаторы.