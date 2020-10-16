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Жизнь
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В Барнауле ведется отбор на военную службу по контракту в Восточном округе

Мобильная выездная группа Восточного военного округа начала отбор барнаульцев и жителей края, пребывающих в запасе, в ряды Вооруженных сил России.

СС0

Жители Барнаула и края, прошедшие отбор, будут служить по контракту в соединениях и воинских частях Восточного округа. География воинских частей и соединений — от Забайкалья до Курильских островов.

Сегодня служба в ВС страны по контракту — это не только престиж. Есть ряд и других плюсов.

В их числе:

  • денежное довольствие военнослужащих — ежемесячно от 25 до 75 тыс. руб.;
  • предоставление служебного жилья;
  • бесплатный проезд к месту службы (также есть возможность бесплатного проезда к месту проведения отпуска и обратно для военнослужащего и одного члена семьи);
  • пенсия после 20 лет военной службы (в том числе в льготном исчислении).

Армия тебя ждет!

Более подробную информацию об условиях отбора можно получить, позвонив с 9.00 до 18.00 по телефону 8−996−559−3189. Или написать на адрес электронной почты: spk-_-3@mail.ru.

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