В Барнауле ведется отбор на военную службу по контракту в Восточном округе

Жители Барнаула и края, прошедшие отбор, будут служить по контракту в соединениях и воинских частях Восточного округа. География воинских частей и соединений — от Забайкалья до Курильских островов.
Сегодня служба в ВС страны по контракту — это не только престиж. Есть ряд и других плюсов.
В их числе:
- денежное довольствие военнослужащих — ежемесячно от 25 до 75 тыс. руб.;
- предоставление служебного жилья;
- бесплатный проезд к месту службы (также есть возможность бесплатного проезда к месту проведения отпуска и обратно для военнослужащего и одного члена семьи);
- пенсия после 20 лет военной службы (в том числе в льготном исчислении).
Армия тебя ждет!