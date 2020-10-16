В Барнауле ведется отбор на военную службу по контракту в Восточном округе

Мобильная выездная группа Восточного военного округа начала отбор барнаульцев и жителей края, пребывающих в запасе, в ряды Вооруженных сил России.

Жители Барнаула и края, прошедшие отбор, будут служить по контракту в соединениях и воинских частях Восточного округа. География воинских частей и соединений — от Забайкалья до Курильских островов.

Сегодня служба в ВС страны по контракту — это не только престиж. Есть ряд и других плюсов.

В их числе:

денежное довольствие военнослужащих — ежемесячно от 25 до 75 тыс. руб.;

предоставление служебного жилья;

бесплатный проезд к месту службы ( также есть возможность бесплатного проезда к месту проведения отпуска и обратно для военнослужащего и одного члена семьи);

также есть возможность бесплатного проезда к месту проведения отпуска и обратно для военнослужащего и одного члена семьи); пенсия после 20 лет военной службы ( в том числе в льготном исчислении).

Армия тебя ждет!