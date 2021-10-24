В Барнауле ветер сдул остановку, но вот «людей, ждущих автобус, так просто не сдуешь»

В паблике « Барнаул 22 » сообщили про остановку общественного транспорта, которая не выдержала порывов ветра.

Инцидент произошел в барнаульском поселке Южный.

«На Южном сорвало ветром остановку „Лесная“», — рассказал местный житель.

На фотографии остановочный павильон лежит в кустах примерно в десяти метрах позади того места, куда подъезжают автобусы.

На остановке остались лишь лавочка и урна, которые оказались гораздо крепче и с меньшей парусностью.

«А людей, ждущих автобус, так просто не сдуешь», — отметили в комментариях к записи.

Ранее метеорологи сообщили, что в воскресенье, 24 октября, порывы ветра в Барнауле достигнут 18 м/с.