В Барнауле ветер сдул остановку, но вот «людей, ждущих автобус, так просто не сдуешь»

Инцидент произошел в барнаульском поселке Южный.
«На Южном сорвало ветром остановку „Лесная“», — рассказал местный житель.
На фотографии остановочный павильон лежит в кустах примерно в десяти метрах позади того места, куда подъезжают автобусы.
На остановке остались лишь лавочка и урна, которые оказались гораздо крепче и с меньшей парусностью.
«А людей, ждущих автобус, так просто не сдуешь», — отметили в комментариях к записи.
Ранее метеорологи сообщили, что в воскресенье, 24 октября, порывы ветра в Барнауле достигнут 18 м/с.