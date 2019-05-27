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В Барнауле выберут красавицу мая в конкурсе «Мисс Гранмулино»

Круговорот ярких красок и незабываемых эмоций ожидают всех гостей на финальном этапе Мисс Гранмулино «Май-2019». Летний Микс — такова тематика вечера.

В Барнауле выберут красавицу мая в конкурсе "Мисс Гранмулино".
В Барнауле выберут красавицу мая в конкурсе "Мисс Гранмулино".
СС0

Уже в следующий четверг, 30 мая, в ресторане «Granmulino» восемь очаровательных девушек будут бороться за первое место. Сейчас проходит отбор участниц. Кто из них войдет в полуфинал, решаете вы. Проголосовать можно по ссылкам в официальной группе Модельного агентства «Стиль»:

С 24 и по 29 мая в ресторанах «Granmulino» и «Vienne Lion» будут проходить репетиции участниц и подготовка к конкурсу.

Афиша.
Афиша.
Фото предоставлено рекламодателем.

В программе вечера:

  • зажигательные танцы;
  • рэп исполнение;
  • тематические розыгрыши и конкурсы;
  • творческие выступления от финалисток конкурсов Мисс Гранмулино;
  • волшебная игра на скрипке;
  • поразительные дефиле от наших участниц и многое другое!

Вход свободный. Начало в 19.00.

Бронь столов обязательна: 36−36−00

Информационные партнеры: Новое радио Барнаул, ИД Алтапресс, Интернет-сообщество Barnaul22, Amic

Организаторы конкурса — кофейне GranMulino и ресторане Vienne Lion. Срок проведения конкурса — до 30.05.2019. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по электронной почте stil_models@mail.ru.

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