В Барнауле выберут красавицу мая в конкурсе "Мисс Гранмулино".

Уже в следующий четверг, 30 мая, в ресторане «Granmulino» восемь очаровательных девушек будут бороться за первое место. Сейчас проходит отбор участниц. Кто из них войдет в полуфинал, решаете вы. Проголосовать можно по ссылкам в официальной группе Модельного агентства «Стиль»:

С 24 и по 29 мая в ресторанах «Granmulino» и «Vienne Lion» будут проходить репетиции участниц и подготовка к конкурсу.

Афиша. Фото предоставлено рекламодателем.

В программе вечера:

зажигательные танцы;

рэп исполнение;

тематические розыгрыши и конкурсы;

творческие выступления от финалисток конкурсов Мисс Гранмулино;

волшебная игра на скрипке;

поразительные дефиле от наших участниц и многое другое!

Вход свободный. Начало в 19.00.

Бронь столов обязательна: 36−36−00

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