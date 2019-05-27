В Барнауле выберут красавицу мая в конкурсе "Мисс Гранмулино".

Уже в следующий четверг, 30 мая, в ресторане «Granmulino» восемь очаровательных девушек будут бороться за первое место. Сейчас проходит отбор участниц. Кто из них войдет в полуфинал, решаете вы. Проголосовать можно по ссылкам в официальной группе Модельного агентства «Стиль»:
С 24 и по 29 мая в ресторанах «Granmulino» и «Vienne Lion» будут проходить репетиции участниц и подготовка к конкурсу.
В программе вечера:
- зажигательные танцы;
- рэп исполнение;
- тематические розыгрыши и конкурсы;
- творческие выступления от финалисток конкурсов Мисс Гранмулино;
- волшебная игра на скрипке;
- поразительные дефиле от наших участниц и многое другое!
Вход свободный. Начало в 19.00.
Бронь столов обязательна: 36−36−00
Информационные партнеры: Новое радио Барнаул, ИД Алтапресс, Интернет-сообщество Barnaul22, Amic
Организаторы конкурса — кофейне GranMulino и ресторане Vienne Lion. Срок проведения конкурса —