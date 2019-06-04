В Барнауле выбрали красавицу мая в конкурсе «Мисс Гранмулино»

Звание «Мисс Granmulino Май» присвоено обворожительной Анастасии Раченко. Кстати, в этот раз по решению жюри, в Грандфинал вошла не только победительница мая, но и «Мисс Vienne Lion», Дарья Вишнева. Теперь, с другими финалистками прошлых месяцев конкурса, девушки будут бороться за статус «Мисс Granmulino 2019».
Праздничное шоу порадовало присутствующих интересной программой. Здесь были восточные и современные танцы, хип-хоп исполнение, а также разыграли более 20 призов от партнеров мероприятия. Все фотографии с мероприятия смотрите здесь — nightout.ru.
На красной дорожке перед взорами восхищенных зрителей, конкурсантки появлялись в красивых и интересных нарядах. По сценарию, было 4 интригующих выхода:
- «В стиле детства».
- «Иван-Купала».
- «Творческий», за который проголосовали участники группа в Вконтакте («вечер на курорте с использованием футболки Granmulino»).
- «Вечерний».
Вечер завершился награждением победительниц:
- «Мисс Granmulino 2019, Май» стала Раченко Анастасия.
- Титул «Мисс Vienne Lion» получила конкурсантка Вишнева Дарья.
- Специальная номинация «Мисс Новое радио» присуждена Емельяновой Анжеле.
- Мисс «Style» — Усова Евгения
- Cамой спортивной была признана Марсонян Алёна.
- Мисс «Beauty» — Татьяна Иванина.
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