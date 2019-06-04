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Жизнь
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В Барнауле выбрали красавицу мая в конкурсе «Мисс Гранмулино»

30 мая 2019 года в ресторане Vienne Lion и кофейне Granmulino, прошел майский этап нашумевшего конкурса, уже ставший традицией.

В Барнауле выбрали красавицу мая в конкурсе «Мисс Гранмулино»
В Барнауле выбрали красавицу мая в конкурсе «Мисс Гранмулино»
Иван Вештемов

Звание «Мисс Granmulino Май» присвоено обворожительной Анастасии Раченко. Кстати, в этот раз по решению жюри, в Грандфинал вошла не только победительница мая, но и «Мисс Vienne Lion», Дарья Вишнева. Теперь, с другими финалистками прошлых месяцев конкурса, девушки будут бороться за статус «Мисс Granmulino 2019».

В Барнауле выбрали красавицу мая в конкурсе «Мисс Гранмулино»
В Барнауле выбрали красавицу мая в конкурсе «Мисс Гранмулино»
Иван Вештемов

Праздничное шоу порадовало присутствующих интересной программой. Здесь были восточные и современные танцы, хип-хоп исполнение, а также разыграли более 20 призов от партнеров мероприятия. Все фотографии с мероприятия смотрите здесь — nightout.ru.

В Барнауле выбрали красавицу мая в конкурсе «Мисс Гранмулино»
В Барнауле выбрали красавицу мая в конкурсе «Мисс Гранмулино»
Иван Вештемов

На красной дорожке перед взорами восхищенных зрителей, конкурсантки появлялись в красивых и интересных нарядах. По сценарию, было 4 интригующих выхода:

  • «В стиле детства».
  • «Иван-Купала».
  • «Творческий», за который проголосовали участники группа в Вконтакте («вечер на курорте с использованием футболки Granmulino»).
  • «Вечерний».

Вечер завершился награждением победительниц:

  1. «Мисс Granmulino 2019, Май» стала Раченко Анастасия.
  2. Титул «Мисс Vienne Lion» получила конкурсантка Вишнева Дарья.
  3. Специальная номинация «Мисс Новое радио» присуждена Емельяновой Анжеле.
  4. Мисс «Style» — Усова Евгения
  5. Cамой спортивной была признана Марсонян Алёна.
  6. Мисс «Beauty» — Татьяна Иванина.

Партнеры:

  • Модельное агентство «Стиль» @stylemodelsstyle
  • Имидж-студия «Флорэс» @flores.salon
  • Школа-студия Beauty Point в Барнауле @beautypoint22
  • Хореограф Максим Чуманов
  • Официальный фотограф конкурса — @novoseltseva_anna
  • Фактория джинсIДжинсы Барнаул @factoriajeans
  • Алтайский букет- натуральная продукция Алтая @clubaltbuket
  • Алтайский Лен
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  • Магазин спортивной одежды BonaFide @bonafide22
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  • Bora Bora, lounge bar @bora_bora_loungebar
  • Страховая компания Согаз.

Информационные партнёры:

  • Новое Радио Барнаул @newradio_barnaul
  • Barnaul 22 @barneos22
  • ИД «Алтапресс»
  • Информационное агентство «Амител» @amic_ru
  • Новости компаний

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