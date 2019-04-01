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Жизнь
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В Барнауле выбрали мартовскую красавицу конкурса «Мисс Гранмулино»

28 марта 2019 (четверг) в 19.00 — прошел мартовский этап Мисс Granmulino в ресторане Vienne Lion и кофейне Granmulino.

Мартовский этап Мисс Granmulino.
Мартовский этап Мисс Granmulino.
Фото: Антон Губанов.
В программе вечера в тематике Нашего любимого кино:
  • мы смотрели на роковые образы участниц,
  • плясали под Девчат,
  • наслаждались вечерними образами в стиле фильма «Бриллиантовой руки»,
  • спортивным выходом!
Мартовский этап Мисс Granmulino.
Мартовский этап Мисс Granmulino.
Фото: Антон Губанов.
Мартовский этап Мисс Granmulino.
Мартовский этап Мисс Granmulino.
Фото: Антон Губанов.
Мартовский этап Мисс Granmulino.
Мартовский этап Мисс Granmulino.
Фото: Антон Губанов.
Разыграли для гостей:
  • Огромные продуктовые корзины Pepsi
  • Цветы от студии флористики Анны Тепло
  • Продукты из эко-сырья Алтая от Алтайского букета.
Мартовский этап Мисс Granmulino.
Мартовский этап Мисс Granmulino.
Фото: Антон Губанов.
Мартовский этап Мисс Granmulino.
Мартовский этап Мисс Granmulino.
Фото: Антон Губанов.
Мартовский этап Мисс Granmulino.
Мартовский этап Мисс Granmulino.
Фото: Антон Губанов.
Выбрали:
  • Мисс Гранмулино Март — Викторию Яневу
  • Мисс Vienne Lion — Алину Лоор
  • Мисс Новое Радио — которая станет голосом следующей рекламной кампании Мисс Гранмулино апрель 2019 — Ксению Бакееву
Мисс Гранмулино Март - Виктория Янева.
Мисс Гранмулино Март — Виктория Янева.
Фото: Антон Губанов.
Мисс Vienne Lion - Алина Лоор.
Мисс Vienne Lion — Алина Лоор.
Фото: Антон Губанов.
Мисс Новое Радио - Ксения Бакеева.
Мисс Новое Радио — Ксения Бакеева.
Фото: Антон Губанов.

Следите за фотоотчетами на nightout.ru

Основные партнеры:

Фотограф Антон Губанов

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