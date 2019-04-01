В Барнауле выбрали мартовскую красавицу конкурса «Мисс Гранмулино»

В программе вечера в тематике Нашего любимого кино:
- мы смотрели на роковые образы участниц,
- плясали под Девчат,
- наслаждались вечерними образами в стиле фильма «Бриллиантовой руки»,
- спортивным выходом!
Мартовский этап Мисс Granmulino.
Фото: Антон Губанов.
Мартовский этап Мисс Granmulino.
Фото: Антон Губанов.
Мартовский этап Мисс Granmulino.
Фото: Антон Губанов.
Разыграли для гостей:
- Огромные продуктовые корзины Pepsi
- Цветы от студии флористики Анны Тепло
- Продукты из эко-сырья Алтая от Алтайского букета.
Мартовский этап Мисс Granmulino.
Фото: Антон Губанов.
Мартовский этап Мисс Granmulino.
Фото: Антон Губанов.
Мартовский этап Мисс Granmulino.
Фото: Антон Губанов.
Выбрали:
- Мисс Гранмулино Март — Викторию Яневу
- Мисс Vienne Lion — Алину Лоор
- Мисс Новое Радио — которая станет голосом следующей рекламной кампании Мисс Гранмулино апрель 2019 — Ксению Бакееву
Мисс Гранмулино Март — Виктория Янева.
Фото: Антон Губанов.
Мисс Vienne Lion — Алина Лоор.
Фото: Антон Губанов.
Мисс Новое Радио — Ксения Бакеева.
Фото: Антон Губанов.
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- ООО Инком торг. ТМ Алтайский лен
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- Фактория джинсIДжинсы Барнаул
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- Bora Bora & Hookah Service
- Салон красоты «Амелия»
- Фотостудия Автор-и-тет
- Имидж-студия «Флорэс»
Фотограф Антон Губанов