В Барнауле выхаживают редкую раненую совушку

Волонтеры краевой общественной организации помощи диким животным «Ноев ковчег» спасают нового пациента. К ним на лечение поступила сова, которая может оказаться редким видом.

Как сообщается на странице «Ноева ковчега» в Instagram, птица поступила с некрозом кисти и рваной раной на спине.

«Прогноз осторожно положительный, но в природу уже точно не вернётся», — говорится в сообщении. О том, как сова получила повреждения, не сообщается.

Также в организации рассказали, что, возможно, птица редкая. Специалисты говорят, сова очень светлая. Есть вероятность, что их «пациент» принадлежит к группе хромистов — в ее окрасе отсутствует черный пигмент.

Ранее, в октябре 2020 года, «Ноев ковчег» выходил двух неясытей. После полной реаблилитации пернатых выпустили на волю.