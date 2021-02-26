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Жизнь

В Барнауле выхаживают редкую раненую совушку

Волонтеры краевой общественной организации помощи диким животным «Ноев ковчег» спасают нового пациента. К ним на лечение поступила сова, которая может оказаться редким видом.

В Барнауле выхаживают редкую раненную сову.
В Барнауле выхаживают редкую раненную сову.
https://www.instagram.com/noevkovcheg_brn/

Как сообщается на странице «Ноева ковчега» в Instagram, птица поступила с некрозом кисти и рваной раной на спине.

«Прогноз осторожно положительный, но в природу уже точно не вернётся», — говорится в сообщении. О том, как сова получила повреждения, не сообщается.

Также в организации рассказали, что, возможно, птица редкая. Специалисты говорят, сова очень светлая. Есть вероятность, что их «пациент» принадлежит к группе хромистов — в ее окрасе отсутствует черный пигмент.

Ранее, в октябре 2020 года, «Ноев ковчег» выходил двух неясытей. После полной реаблилитации пернатых выпустили на волю.

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