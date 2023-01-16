В Барнауле выпустили уникальный сборник «говорящих» национальных сказок

В Алтайском институте развития образования им. А.М. Топорова презентовали к уникальную книгу Елены Клишиной «Сказки нашей стороны». В сборник включены сказки почти двух десятков народов, проживающих на территории Алтайского края.

Издание подготовлено в рамках Года культурного наследия народов России и посвящено 85-летию региона. Книга появилась на свет благодаря инициативе Министерства образования и науки Алтайского края и АИРО.

Тексты сказок предоставили представителями национально-культурных сообществ края. Над созданием книги также трудились ученые, работники культуры, общественные деятели. Иллюстрации к книге выполнила художница Вероника Полякова.

Из массы народных сказок нужно был выбрать одну или несколько. «Я показывала тексты представителям национальных сообществ и всякий раз спрашивала, подойдет или нет, это точно про вас? Для меня эта работа была возвращением в детство», — рассказывает Елена Клишина.

Презентация книги «Сказки нашей стороны». Altapress.ru.

Каждая сказка в сборнике интерактивна: тексты на русском языке сопровождает аудиоперевод на национальные языки. Перейдя по QR-коду, можно услышать, как звучит сказка на языке того или иного народа. Озвучивали сказки представители краевых национальных общественных организаций.

«Получился интересный эффект, — говорит Елена Клишина. — Очень здорово послушать сказку на языке носителя другой культуры. Например, корейцы совсем по-другому интонируют речь».

Елена рассказала, что озвучку для еврейской сказки пришлось искать долго. Выяснилось, что алтайские евреи говорили в основном не на иврите, а на идише, но носителей языка в крае не осталось. Пришлось искать его в Израиле, сказку прочитал Меир Цимрик.

«Этот проект очень важен с точки зрения воспитания детей и передачи нравственных ориентиров, — говорит председетель общественной организации Союз армян Алтайского края Гарик Геворгян. — Очень хорошо, что мы можем поделиться частичной своего духовного наследия».

Презентация книги «Сказки нашей стороны». АИРО.

Книга содержит справки о проживающих в крае народностях и пояснительные сноски. Несмотря на «сказочность», работали над сборником со всей серьезностью.

«Все, что есть в книге прошло серьезную экспертизу докторов наук и музейных работников, — рассказала директор АИРО Марина Дюбенкова. — Каждая справка сверялась по несколько раз. Большое внимание уделено рисункам. Представители национальных сообществ сами корректировали все. Например, еврейская девочка не могла носить платья с короткими рукавами, а на казахской шапке должен быть именно такой узор. Проверено все, вплоть до цвета носочков. Отдельно тщательно проверяли национальные узоры, которые украшают сказки».

По словам Марины Дюбенковой, книга имеет огромный учебный потенциал. Ее тираж (400 экземпляров) будут допечатывать, чтобы хватило всем школьным библиотекам. Оно может быть использовано во внеурочной деятельности и воспитательной работе, на уроках родного языка, изобразительного искусства, музыки, пения.