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13 августа
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Жизнь

В Барнауле вырос спрос на удаленных работников

В Барнауле растет число рабочих мест на рынке труда, а город постепенно возвращается к привычной жизни после ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, сообщило управление по труду и занятости Алтайского края.

Работа. Женщина. Компьютер.
Работа. Женщина. Компьютер.
СС0

За семь месяцев в барнаульский центр занятости населения поступило 19,5 тысячи вакансий. Работодатели ищут продавцов, кассиров, водителей, разнорабочих, слесарей, поваров, операторов связи, фельдшеров скорой помощи, врачей и других специалистов.

Некоторые предприятия наращивают объемы производства. Приступил к работе завод «Бриллианты АЛРОСА», набирают сотрудников на Алтайском приборостроительном заводе «Ротор», «Сибэнергомаше» и Барнаульском вагоноремонтном заводе".

Туда требуются токари, фрезеровщики, слесари, мастера участков на крупные производственные предприятия, механизаторы в сельскохозяйственный сектор. Например, зарплата наладчиков станков ЧПУ доходит до 80−90 тысяч рублей в месяц.

Также вырос спрос на удаленных работников: IT-специалисты, программисты, менеджеры по продажам, разработчики, аккаунт- и SMM-менеджеры, таргетологи, копирайтеры и дизайнеры. Их средняя зарплата составляет порядка 30 тысяч рублей.

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