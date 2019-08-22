В Барнауле вырубят очередную партию угрожающих деревьев

Из-за многочисленных обращений жителей Восточного в Барнауле, зеленую зону на ул. Кулагина решили привести в порядок. Там уберут поросль клена и вырубят некоторые деревья, рассказали в администрации города.

В этой зеленой зоне много старых и аварийных деревьев, которые в случае сильного ветра могут упасть на трамвайные пути и машины, создавая тем самым угрозу для жизни и здоровья людей, подчеркивают власти.

Сначала территорию избавят от поросли клена, а потом специалисты «Горзеленхоза» проведут обследование зеленых насаждений и определят аварийные деревья. Их вырубят, а в октябре высадят новые, обещают в администрации.

Ранее в Барнауле проредили популярную у бомжей рощу на Павловском тракте. Там ни одно дерево сносить не собирались.