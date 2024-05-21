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Жизнь

В Барнауле высадят более 300 тыс. цветов

Сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» продолжают ухаживать за городскими клумбами и цветниками. Об этом сообщает администрация города.

В данный момент подходит к концу период цветения тюльпанов, которые украшали улицы Барнаула в течение мая. Вместо них на клумбы высадят другие растения, которые будут радовать горожан своим цветением до конца лета.

Завтра, 22 мая, на площади Сахарова начнут высаживать петунии. До конца недели цветы также появятся на Павловском тракте рядом с остановкой «Кондитерская Фабрика», на площадях Мира и Свободы. Кроме того, уже началась посадка растений на Обском бульваре, а завтра работы начнутся на площади Октября.

Всего в Барнауле планируется высадить около 300 тыс. однолетних и порядка 10 тыс. многолетних растений.

Ранее сообщалось, что в Барнауле начался третий этап благоустройства парка «Юбилейный».

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