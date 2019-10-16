В Барнауле высаживают тополя и ели в сквере на улице Панфиловцев

15 октября специалисты начали высаживать деревья в барнаульском сквере на улице Панфиловцев, 22. Благоустройство этого объекта проводят в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Высадка тополей и елей в сквере на улице Панфиловцев.

Работами по посадке занимаются специалисты МУП «Горзеленхоз». Ранее в этом сквере уже убрали аварийные деревья. На их месте высаживают 16 пирамидальных тополей и 7 сибирских елей. Тополя активно поглощают углекислый газ, эти деревья неприхотливы и хорошо приживаются в условиях городской среды.

«Еще одно преимущество таких тополей в том, что от них не будет пуха. А еще эти деревья растут более аккуратно», — рассказал один из рабочих. Отметим, что все деревья берут в питомнике с помощью специальной машины. Таким образом корневая система почти не повреждается. Кроме того, их транспортируют особым образом. Закончить высадку деревьев планируют до 16 октября.

Высадка тополей и елей в сквере на улице Панфиловцев. Константин Санталов Высадка тополей и елей в сквере на улице Панфиловцев. Константин Санталов Высадка тополей и елей в сквере на улице Панфиловцев. Константин Санталов

Ранее за благоустройство сквера на улице Панфиловцев, 22 проголосовали 8,5 тыс. барнаульцев. Согласно итогам конкурса, выполняет работы в рамках реализации программы ООО «Барнаульское дорожно-строительное управление № 4».

Иван Соснин, заместитель директора ООО «Барнаульское ДСУ № 4», отметил, что в настоящее время работы по благоустройству сквера находятся на завершающем этапе. Их общее выполнение составляет более 90%.

Высадка тополей и елей в сквере на улице Панфиловцев. Константин Санталов

«На сегодняшний день закончены полностью работы по устройству фонтана, укладке тротуарной плитки и устройству искусственного освещения. Осталось выполнить работы по подготовке детской площадки, расстановке малых архитектурных форм», — сообщил Иван Соснин.

Полностью закончить работы планируют до 1 ноября.

Напомним, в начале октября в этом сквере специалисты провели пробный запуск светодинамичного фонтана, который понравился многим барнаульцам. Водную картину фонтана формируют 26 динамических струй. Площадку сделали из противоскользящего гранита, а отвод воды с поверхности осуществляется через «шахматы» из оцинкованного профнастила с дренирующими свойствами. Вода попадает обратно в невидимую чашу, фильтруется и уже в чистом виде вновь выходит на поверхность.

Отметим, в этом году на благоустройство общественных территорий из федерального, краевого и городского бюджетов выделено порядка 108 млн рублей, из которых 22,5 млн рублей — стоимость работ по скверу на улице Панфиловцев.