В Барнауле высаживают тополя и ели в сквере на улице Панфиловцев

Работами по посадке занимаются специалисты МУП «Горзеленхоз». Ранее в этом сквере уже убрали аварийные деревья. На их месте высаживают 16 пирамидальных тополей и 7 сибирских елей. Тополя активно поглощают углекислый газ, эти деревья неприхотливы и хорошо приживаются в условиях городской среды.
«Еще одно преимущество таких тополей в том, что от них не будет пуха. А еще эти деревья растут более аккуратно», — рассказал один из рабочих. Отметим, что все деревья берут в питомнике с помощью специальной машины. Таким образом корневая система почти не повреждается. Кроме того, их транспортируют особым образом. Закончить высадку деревьев планируют до 16 октября.
Ранее за благоустройство сквера на улице Панфиловцев, 22 проголосовали 8,5 тыс. барнаульцев. Согласно итогам конкурса, выполняет работы в рамках реализации программы ООО «Барнаульское дорожно-строительное управление № 4».
Иван Соснин, заместитель директора ООО «Барнаульское ДСУ № 4», отметил, что в настоящее время работы по благоустройству сквера находятся на завершающем этапе. Их общее выполнение составляет более 90%.
«На сегодняшний день закончены полностью работы по устройству фонтана, укладке тротуарной плитки и устройству искусственного освещения. Осталось выполнить работы по подготовке детской площадки, расстановке малых архитектурных форм», — сообщил Иван Соснин.
Полностью закончить работы планируют до 1 ноября.
Напомним, в начале октября в этом сквере специалисты провели пробный запуск светодинамичного фонтана, который понравился многим барнаульцам. Водную картину фонтана формируют 26 динамических струй. Площадку сделали из противоскользящего гранита, а отвод воды с поверхности осуществляется через «шахматы» из оцинкованного профнастила с дренирующими свойствами. Вода попадает обратно в невидимую чашу, фильтруется и уже в чистом виде вновь выходит на поверхность.
Отметим, в этом году на благоустройство общественных территорий из федерального, краевого и городского бюджетов выделено порядка 108 млн рублей, из которых 22,5 млн рублей — стоимость работ по скверу на улице Панфиловцев.