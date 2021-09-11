В Барнауле вышли на линию трамваи с благодарностью врачам

Таким образом администрация города и работники «Горэлектротранса» выразили свою благодарность медицинским работникам, которые ежедневно борются с коронавирусом.
Акция — лишь часть той благодарности, которую выражают жители города и работники «Горэлектротранса» медикам за ежедневный тяжелый труд.
«С нашей стороны в борьбе с инфекцией мы проводим все необходимые профилактические мероприятия: на конечных станциях и в депо происходит постоянная обработка вагонов, работники соблюдают масочный режим. Надеемся, что в будущем мы сможем справиться с этим вирусом», — прокомментировал директор МУП «Горэлектротранс» Александр Петряшин.
На баннере есть QR-код, который при наведении камеры смартфона открывает страницу рубрики «Спасибо, доктор!», где каждый может оставить благодарность для своего врача.