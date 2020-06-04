В Барнауле выявили ОПГ, торгующую нелегальными сигаретами

Краевая полиция пресекла деятельность преступной группы, которая не менее года продавала нелегальные сигареты в Барнауле. Изъято свыше 350 000 пачек 20 популярных марок сигарет общей стоимостью 17 млн руб. Злоумышленники сбывали товар по цене, в два раза ниже установленной на легальную продукцию.

Большая часть сигарет содержит признаки контрафакта или контрабанды: акцизная или специальная марка отсутствует либо имеет неизвестное происхождение и, как сообщают СМИ, качество изъятых сигарет вызывает сомнения. Известны случаи, когда контрафактные сигареты приводили к тяжелым отравлениям или даже летальному исходу. По факту незаконной маркировки сигарет возбуждено уголовное дело, которые грозит обвиняемым лишением свободы до 8 лет и штрафом до 1 млн рублей.

В соответствие с ренкингом журнала «Эксперт» Алтайский край входит в ТОП-10 регионов по объему рынка нелегальных сигарет. Директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев считает, что, растущая нелегальная торговля табаком представляет угрозу экономике и национальной безопасности: