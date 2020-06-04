В Барнауле выявили ОПГ, торгующую нелегальными сигаретами

Большая часть сигарет содержит признаки контрафакта или контрабанды: акцизная или специальная марка отсутствует либо имеет неизвестное происхождение и, как сообщают СМИ, качество изъятых сигарет вызывает сомнения. Известны случаи, когда контрафактные сигареты приводили к тяжелым отравлениям или даже летальному исходу. По факту незаконной маркировки сигарет возбуждено уголовное дело, которые грозит обвиняемым лишением свободы до 8 лет и штрафом до 1 млн рублей.
В соответствие с ренкингом журнала «Эксперт» Алтайский край входит в ТОП-10 регионов по объему рынка нелегальных сигарет. Директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев считает, что, растущая нелегальная торговля табаком представляет угрозу экономике и национальной безопасности:
По экспертным оценкам только в 2019 году потери федерального бюджета в виде неуплаченных акцизов и налогов из-за нелегального рынка табачной продукции превысили 100 млрд. рублей. Доля нелегальной продукции на российском рынке уже превышает 15%. Необходимо принимать комплексные меры по борьбе с контрафактом и контрабандой в Россию сигарет.
В Правительстве сейчас обсуждается инициатива по уничтожению как нелегальной продукции, так и оборудования, которое используется на подпольных производствах нелегального табака. Кроме того, обсуждается предложение обязать покупателей специальных марок подтверждать факт регистрации производителя в информационной системе мониторинга оборота табачной продукции и также предоставлять финансовые гарантии того, что акциз с производимой табачной продукции будет уплачен. Принятие данных инициатив существенно осложнит жизнь недобросовестным производителям и поможет решению проблемы торговли нелегальными сигаретами.