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В Барнауле выявили ОПГ, торгующую нелегальными сигаретами

Краевая полиция пресекла деятельность преступной группы, которая не менее года продавала нелегальные сигареты в Барнауле. Изъято свыше 350 000 пачек 20 популярных марок сигарет общей стоимостью 17 млн руб. Злоумышленники сбывали товар по цене, в два раза ниже установленной на легальную продукцию.

Полиция. Мигалка
Полиция. Мигалка
СС0

Большая часть сигарет содержит признаки контрафакта или контрабанды: акцизная или специальная марка отсутствует либо имеет неизвестное происхождение и, как сообщают СМИ, качество изъятых сигарет вызывает сомнения. Известны случаи, когда контрафактные сигареты приводили к тяжелым отравлениям или даже летальному исходу. По факту незаконной маркировки сигарет возбуждено уголовное дело, которые грозит обвиняемым лишением свободы до 8 лет и штрафом до 1 млн рублей.

В соответствие с ренкингом журнала «Эксперт» Алтайский край входит в ТОП-10 регионов по объему рынка нелегальных сигарет. Директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев считает, что, растущая нелегальная торговля табаком представляет угрозу экономике и национальной безопасности:

По экспертным оценкам только в 2019 году потери федерального бюджета в виде неуплаченных акцизов и налогов из-за нелегального рынка табачной продукции превысили 100 млрд. рублей. Доля нелегальной продукции на российском рынке уже превышает 15%. Необходимо принимать комплексные меры по борьбе с контрафактом и контрабандой в Россию сигарет.
В Правительстве сейчас обсуждается инициатива по уничтожению как нелегальной продукции, так и оборудования, которое используется на подпольных производствах нелегального табака. Кроме того, обсуждается предложение обязать покупателей специальных марок подтверждать факт регистрации производителя в информационной системе мониторинга оборота табачной продукции и также предоставлять финансовые гарантии того, что акциз с производимой табачной продукции будет уплачен. Принятие данных инициатив существенно осложнит жизнь недобросовестным производителям и поможет решению проблемы торговли нелегальными сигаретами.

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