В Барнауле вместо деревьев, поваленных ураганом, высадят новые

В Центральном районе Барнаула высадят новые деревья. Много стволов повалило во время сильного урагана в конце июня, сообщает официальный сайт города.

Altapress.ru писал, что на прошлой неделе в Центральном районе сняли режим чрезвычайной ситуации. Последствия стихии устраняли спасатели, представители администрации района, сотрудники компаний, волонтеры.

Самую масштабную работу проели по сносу и утилизации аварийных деревьев. Около 1500 стволов повалило в парках, аллеях, на красных линиях. Часть деревьев пошли на заготовку дров.

Вырубка деревьев в Барнауле. Ivan Dvortsov в facebook.com

О вырубке деревьев в Нагорном парке в группе барнаульского городского сообщества «Шпиль» в Facebook написал Иван Дворцов. Активист считает, что в Барнауле, похоже, взрослые деревья скоро станут большой редкостью.

Специалисты дополнительно высадят пихтовые породы, березы, ольху, рябину и другие виды деревьев.