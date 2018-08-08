В Барнауле вместо деревьев, поваленных ураганом, высадят новые

Altapress.ru писал, что на прошлой неделе в Центральном районе сняли режим чрезвычайной ситуации. Последствия стихии устраняли спасатели, представители администрации района, сотрудники компаний, волонтеры.
Самую масштабную работу проели по сносу и утилизации аварийных деревьев. Около 1500 стволов повалило в парках, аллеях, на красных линиях. Часть деревьев пошли на заготовку дров.
О вырубке деревьев в Нагорном парке в группе барнаульского городского сообщества «Шпиль» в Facebook написал Иван Дворцов. Активист считает, что в Барнауле, похоже, взрослые деревья скоро станут большой редкостью.
Специалисты дополнительно высадят пихтовые породы, березы, ольху, рябину и другие виды деревьев.