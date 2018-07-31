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В Барнауле сняли режим ЧС и устранили последствия разрушительного шторма

В Центральном районе сняли режим чрезвычайной ситуации, который объявили 24 июня, после разрушительного шторма. Последствия стихии устраняли сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю, администрации района, сотрудники компании «Алтайэнерго», предприятия, волонтеры.

Последствия шторма в Барнауле.
Последствия шторма в Барнауле.
Евгения Родочинская

Особенно сильно пострадали поселки Цветы Алтая и Затон. Там пришлось заново прокладывать линии электропередач, которые разрушил штормовой ветер.

В Центральном районе убрали более тысячи упавших и аварийных деревьев. Устранили повреждения на 38 крышах, пострадавших в результате ураганного ветра, из них 27 в Затоне.

Новая линия электропередач в Затоне после шторма.
Новая линия электропередач в Затоне после шторма.
БГЭС

В затонской школе № 6 уложили 200 кв. м кровельного покрытия, в детском саду № 9 восстановили 60 кв. м кровли. С территории учреждений вывезли 107 поваленных деревьев.

На жизнь большинства барнаульцев режим ЧС никак не повлиял: доступ в район не ограничивали, эвакуация не проводилась. Его ввели для того, чтобы облегчить работу аварийным службам, поскольку в таких условиях не требуется специальных согласований на проведение некоторых видов восстановительных работ.

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