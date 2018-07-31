В Барнауле сняли режим ЧС и устранили последствия разрушительного шторма

Особенно сильно пострадали поселки Цветы Алтая и Затон. Там пришлось заново прокладывать линии электропередач, которые разрушил штормовой ветер.
В Центральном районе убрали более тысячи упавших и аварийных деревьев. Устранили повреждения на 38 крышах, пострадавших в результате ураганного ветра, из них 27 в Затоне.
В затонской школе № 6 уложили 200 кв. м кровельного покрытия, в детском саду № 9 восстановили 60 кв. м кровли. С территории учреждений вывезли 107 поваленных деревьев.
На жизнь большинства барнаульцев режим ЧС никак не повлиял: доступ в район не ограничивали, эвакуация не проводилась. Его ввели для того, чтобы облегчить работу аварийным службам, поскольку в таких условиях не требуется специальных согласований на проведение некоторых видов восстановительных работ.