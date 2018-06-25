Что означает режим ЧС для жителей Барнаула

На территории Центрального района Барнаула продолжает действовать режим ЧС. Как сообщили altapress.ru в пресс-центре администрации города, он продлится как минимум до конца дня 25 июня.
Что успели восстановить в Барнауле?
С 5 часов утра в Барнауле запустили насосную станцию №8: водоснабжение в центральной, нагорной частях Барнаула и в поселке Южном возобновили. Вода появилась и в поселке Затон.
Чем будут заниматься аварийные бригады 25 июня?
Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. В Затон направили 12 аварийных бригад.
Наиболее напряженной точкой остается поселок Цветы Алтая. Начать активные работы по восстановлению электроснабжения поселка мешают упавшие деревья. Компания "Алтайэнерго" ("МРСК Сибири") обратилась к главе города с просьбой направить в поселок дополнительные силы и средства.
Сергей Дугин поручил форсировать работы по восстановлению энерго- и водоснабжения поселка, а также увеличить число машин, доставляющих воду жителям. Аварийные работы в Цветах Алтая должны быть завершены до конца дня.
Аварийные службы продолжают очищать город от поваленных деревьев и веток, восстанавливать электроснабжение. Семь бригад Горэлектросети работают в микрорайонах ВРЗ, в нагорной и старой частях города.
Что такое ЧС?
Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, если это может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде.
Кто имеет право вводить этот режим?
В зависимости от уровня ЧС это могут делать глава города, района, губернатор региона, правительство РФ, президент страны.
Для введения режима чрезвычайной ситуации требуется официальный документ, где будут указаны причины ЧС, обоснование необходимости введения режима, границы территории, где он будет действовать, силы и средства на его обеспечение, перечень мер, ответственные должностные лица и службы, время вступления и срок действия.
Ввели ЧС, что дальше?
Уполномоченные органы обязаны:
- непрерывно контролировать причину ЧС, оповестить вышестоящие органы, исполнительную и местную власть, население;
- при необходимости ограничить доступ людей (кроме служб, занимающихся ликвидацией) к месту, где произошло ЧС;
- обеспечить защиту населения, в том числе эвакуацию;
- заниматься ликвидацией чрезвычайной ситуации, определением порядка использования транспортных средств, средств связи и оповещения.
В Барнауле доступ людей к месту ЧС не ограничивали, эвакуация не проводилась.
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- Сюжет: Чрезвычайная ситуация
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