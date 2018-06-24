В Центральном районе Барнаула ввели режим ЧС

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24 июня в Центральном районе Барнаула ввели режим ЧС. Об этом сообщает сайт администрации Барнаула.

Буря в Нагорном парке.
Буря в Нагорном парке. Фото: Анна Ренгард.

Решение об этом было принято во время вечернего совещания, которое провел мэр Барнаула Сергей Дугин. 

Сейчас в Центральном район  и других районах Барнаула сохраняется достаточно сложная ситуация:

  • Без электроснабжения и водоснабжения остаются поселки Пригородный, Затон, Мохнатушка, Цветы Алтая, частично — Солнечная поляна, Лебяжье, Спутник, на Змеиногорском тракте.
  • Практически весь центр Барнаула остался без горячей и холодной воды. Причина — ливневые воды затопили одну из насосных станций Водоканала. Чтобы устранить аварию, воду отключили в центральной части города (от ул. Папанинцев до Старого базара), а также в поселке Южный и в нагорной части. Водоснабжение планируют вернуть только утром 25 июня.
  • В поселке Затон повреждены кровли частных и многоквартирных домов.
  • В городе зафиксировано 92 случая падения деревьев.
  • Не работают 14 светофоров.
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