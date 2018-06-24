"Все пропало": как выглядит Барнаул после разрушительного шторма

Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
Холодильники потекли
Утром и днем 24 июня во многих частных домах в центре Барнаула по-прежнему не было света и воды. Больше всего от стихии пострадали участки рядом с проспектом Красноармейским. Люди вышли на улицу, чтобы убрать сваленные деревья и оторванные ветки. Было слышно, как во дворах работает пила.
На Радищева ветер "свернул" крыши домов, оторвал элементы карнизов, уронил ворота. На дороге лежали оборванные провода.
"Это вы поздно к нам пришли. Сейчас многое уже увезли", — рассказал местный житель. "Холодильники потекли. Все в них пропало", — добавил другой.
Последствия шторма в Барнауле.
Последствия шторма в Барнауле.
Последствия шторма в Барнауле.
Последствия шторма в Барнауле.
Последствия шторма в Барнауле.
Последствия шторма в Барнауле.
Последствия шторма в Барнауле.
Последствия шторма в Барнауле.
У жителей многоэтажек в районе "Первомайского" другие проблемы: в квартирах до утра понедельника не будет горячей воды. К обеду в окрестных магазинах "Мария-Ра" смели весь запас питьевой воды: не только 5-литровые бутыли, но и полторашки. Ближе к вечеру во двор на Партизанской приехала машина от "Барнаульского водоканала" — к ней сразу выстроились люди с пустыми ведрами. Но вода там быстро кончилась: водитель уехал заправляться, пообещал приехать через час.
Кран на Ленина
На Ленина за ночь убрали упавший кран — с проезжей части его оттащили к Дворцу бракосочетаний. На самом здании почти не заметно следов вечернего происшествия.
Зато на Ленина до сих пор остались поврежденные рекламные щиты и обломанные ветки деревьев.
Последствия шторма в Барнауле.
Последствия шторма в Барнауле.
Последствия шторма в Барнауле.
Последствия шторма в Барнауле.
Последствия шторма в Барнауле.
Нагорный парк
В Нагорном парке ветер с корнем вырвал деревья. "Ничего себе здесь разворотило", — говорили барнаульцы, поднимавшиеся с набережной в парк. На самой набережной повреждений почти нет, лишь на нижней террасе завалились ограждения.
Удар стихии пришелся на другую часть парка. На лестнице со стороны города сломаны металлическое ограждение и скамейка. Вероятно, на них с большой силой отбросило одно из деревьев. Большую ветку также отнесло ветром на фонарь. После дождя на лестнице скользко, на плитках образовались лужи.
Последствия шторма в Барнауле.
Последствия шторма в Барнауле.
Последствия шторма в Барнауле.
Последствия шторма в Барнауле.
Последствия шторма в Барнауле.
Последствия шторма в Барнауле.
Последствия шторма в Барнауле.
Речной вокзал
На Речном вокзале спокойно, людей почти нет, несмотря на воскресенье. Рядом с причалом лежит детский сланец и кепка. Вчера люди наблюдали здесь страшную картину. Во время шторма прогулочный теплоход "Барракуда" "мотало" по реке и волной отбросило на опору моста. Местная продавщица рассказала, что на берегу слышали, как кричали люди на теплоходе. Два человека даже выпрыгнули за борт.
На пришвартованном к берегу теплоходе вывеска с названием смята, часть навеса сорвана. Других серьезных повреждений у судна не заметно. Рядом с берегом плавают вырванные с корнем деревья. На причале находились сотрудники полиции. Толп желающих прокатиться не было.
Последствия шторма в Барнауле.
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