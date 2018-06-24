"Все пропало": как выглядит Барнаул после разрушительного шторма

Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.

Холодильники потекли

Утром и днем 24 июня во многих частных домах в центре Барнаула по-прежнему не было света и воды. Больше всего от стихии пострадали участки рядом с проспектом Красноармейским. Люди вышли на улицу, чтобы убрать сваленные деревья и оторванные ветки. Было слышно, как во дворах работает пила.

На Радищева ветер "свернул" крыши домов, оторвал элементы карнизов, уронил ворота. На дороге лежали оборванные провода.

"Это вы поздно к нам пришли. Сейчас многое уже увезли", — рассказал местный житель. "Холодильники потекли. Все в них пропало", — добавил другой.

У жителей многоэтажек в районе "Первомайского" другие проблемы: в квартирах до утра понедельника не будет горячей воды. К обеду в окрестных магазинах "Мария-Ра" смели весь запас питьевой воды: не только 5-литровые бутыли, но и полторашки. Ближе к вечеру во двор на Партизанской приехала машина от "Барнаульского водоканала" — к ней сразу выстроились люди с пустыми ведрами. Но вода там быстро кончилась: водитель уехал заправляться, пообещал приехать через час.

Кран на Ленина

На Ленина за ночь убрали упавший кран — с проезжей части его оттащили к Дворцу бракосочетаний. На самом здании почти не заметно следов вечернего происшествия.

Зато на Ленина до сих пор остались поврежденные рекламные щиты и обломанные ветки деревьев.

Нагорный парк

В Нагорном парке ветер с корнем вырвал деревья. "Ничего себе здесь разворотило", — говорили барнаульцы, поднимавшиеся с набережной в парк. На самой набережной повреждений почти нет, лишь на нижней террасе завалились ограждения.

Удар стихии пришелся на другую часть парка. На лестнице со стороны города сломаны металлическое ограждение и скамейка. Вероятно, на них с большой силой отбросило одно из деревьев. Большую ветку также отнесло ветром на фонарь. После дождя на лестнице скользко, на плитках образовались лужи.

Речной вокзал

На Речном вокзале спокойно, людей почти нет, несмотря на воскресенье. Рядом с причалом лежит детский сланец и кепка. Вчера люди наблюдали здесь страшную картину. Во время шторма прогулочный теплоход "Барракуда" "мотало" по реке и волной отбросило на опору моста. Местная продавщица рассказала, что на берегу слышали, как кричали люди на теплоходе. Два человека даже выпрыгнули за борт.

На пришвартованном к берегу теплоходе вывеска с названием смята, часть навеса сорвана. Других серьезных повреждений у судна не заметно. Рядом с берегом плавают вырванные с корнем деревья. На причале находились сотрудники полиции. Толп желающих прокатиться не было.