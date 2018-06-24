После шторма в Барнауле перестали работать парк и несколько кафе

По данным altapress.ru, в парке повалены деревья, шатры, есть другие разрушения. На входе в парк сообщается, что 24 июня он не работает по техническим причинам.

Читатели altapress.ru сообщили, что 24 июня временно не работают заведения "Опера" (в здании бывшего "Колизея") и People's. Причина — отсутствие водоснабжения в центральной части города.

Также не работает точка Kennedy's Coffee в ТРЦ "Европа". "Прошедший ураган внес небольшие изменения в нашу работу", — говорится на странице сети кофеен в Instagram.

Напомним, вечером 23 в Барнауле и ряде районов Алтайского края произошел грозовой шквал, сообщили в региональном главке МЧС. В ведомстве заявили, что это явление было невозможно спрогнозировать.