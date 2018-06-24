Центр Барнаула остался без воды на сутки

Центр Барнаула (от ул. Папанинцев до Старого базара), а также нагорная часть остались без воды еще на сутки. Это результат возникшей после урагана "сложной ситуации на насосной станции №8 водоканала". Станция затоплена поверхностными ливневыми водами, сообщили в администрации Барнаула.

Для устранения аварии пришлось отключить от водоснабжения центральную часть города. Без воды остаются: территория от ул. Папанинцев до Старого базара,

поселок Южный,

нагорная часть. Это должно уменьшить приток воды на насосную станцию. Вернуть водоснабжение потребителям планируется утром 25 июня. "Барнаульский водоканал" и дорожные службы организуют подвоз воды. Адреса подвоза: ул.Интернациональная, 254,

ул.Гоголя, 24б,

ул.Некрасова, 12-17,

пр-кт Комсомольский, 8,

ул.Чкалова, 32-34,

ул.Интернациональная, 16-35а,

ул.Интернациональная, 22а,

ул.Некрасова, 34,

ул.Димитрова, 67,

пр-кт Ленина, 37,

ул.Чернышевского, 55,

ул.Пролетарская, 78,

ул.Анатолия, 91,

пр-кт Социалистический, 59,

ул.Папанинцев, 205,

ул.Партизанская, 126,

ул.Папанинцев, 121а,

ул.Ядринцева, 84,

ул.Мусорского, 24,

ул.Белинского, 14,

ул.Чайковского, 5а,

ул.Герцена, 4.