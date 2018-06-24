Центр Барнаула остался без воды на сутки

Сегодня, 11:32.
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Центр Барнаула (от ул. Папанинцев до Старого базара), а также нагорная часть остались без воды еще на сутки. Это результат возникшей после урагана "сложной ситуации на насосной станции №8 водоканала". Станция затоплена поверхностными ливневыми водами, сообщили в администрации Барнаула. 

Мыло. Отключение воды. Капля.
Мыло. Отключение воды. Капля. Фото: СС0.

Для устранения аварии пришлось отключить от водоснабжения центральную часть города. Без воды остаются:

  • территория от ул. Папанинцев до Старого базара,
  • поселок Южный,
  • нагорная часть.

Это должно уменьшить приток воды на насосную станцию.

Вернуть водоснабжение потребителям планируется утром 25 июня. 

"Барнаульский водоканал" и дорожные службы организуют подвоз воды.

  • ул.Интернациональная, 254, 
  • ул.Гоголя, 24б, 
  • ул.Некрасова, 12-17, 
  • пр-кт Комсомольский, 8, 
  • ул.Чкалова, 32-34, 
  • ул.Интернациональная, 16-35а, 
  • ул.Интернациональная, 22а, 
  • ул.Некрасова, 34, 
  • ул.Димитрова, 67, 
  • пр-кт Ленина, 37, 
  • ул.Чернышевского, 55, 
  • ул.Пролетарская, 78, 
  • ул.Анатолия, 91, 
  • пр-кт Социалистический, 59, 
  • ул.Папанинцев, 205, 
  • ул.Партизанская, 126, 
  • ул.Папанинцев, 121а, 
  • ул.Ядринцева, 84, 
  • ул.Мусорского, 24, 
  • ул.Белинского, 14, 
  • ул.Чайковского, 5а, 
  • ул.Герцена, 4.
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