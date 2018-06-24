Центр Барнаула остался без воды на сутки

Центр Барнаула (от ул. Папанинцев до Старого базара), а также нагорная часть остались без воды еще на сутки. Это результат возникшей после урагана "сложной ситуации на насосной станции №8 водоканала". Станция затоплена поверхностными ливневыми водами, сообщили в администрации Барнаула.
Для устранения аварии пришлось отключить от водоснабжения центральную часть города. Без воды остаются:
- территория от ул. Папанинцев до Старого базара,
- поселок Южный,
- нагорная часть.
Это должно уменьшить приток воды на насосную станцию.
Вернуть водоснабжение потребителям планируется утром 25 июня.
"Барнаульский водоканал" и дорожные службы организуют подвоз воды.
- ул.Интернациональная, 254,
- ул.Гоголя, 24б,
- ул.Некрасова, 12-17,
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- ул.Чкалова, 32-34,
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- ул.Интернациональная, 22а,
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- ул.Мусорского, 24,
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