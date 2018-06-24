Из-за грозового шторма без света в Барнауле остались 85 тысяч человек

По оценкам компании "Россети", из-за непогоды света в Барнауле лишились 85 тысяч человек. Примерно 35 тысяч человек оставались без электричества несколько часов. Сейчас электроснабжение города полностью восстановлено.
По данным энергетиков, из-за аномального шторма произошло повреждение на линии электропередачи 110 кВ, из строя вышли 4 электроподстанции. Энергетики смогли оперативно восстановить электроснабжение большей части города. Более 50 тыс. человек были запитаны за 19 минут.
На возобновление элекстроснабжения во всем городе понадобилось несколько часов. К 3 утра электроснабжение города было полностью восстановлено.
Ранее агентство РИА Новости сообщало, что из-за нарушено энергоснабжение двух районов с населением 35 тыс. человек, семи социально значимых объектов.
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