Из-за грозового шторма без света в Барнауле остались 85 тысяч человек

По данным энергетиков, из-за аномального шторма произошло повреждение на линии электропередачи 110 кВ, из строя вышли 4 электроподстанции. Энергетики смогли оперативно восстановить электроснабжение большей части города. Более 50 тыс. человек были запитаны за 19 минут.

На возобновление элекстроснабжения во всем городе понадобилось несколько часов. К 3 утра электроснабжение города было полностью восстановлено.

Ранее агентство РИА Новости сообщало, что из-за нарушено энергоснабжение двух районов с населением 35 тыс. человек, семи социально значимых объектов.