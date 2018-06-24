В Барнауле нашлась пропавшая во время шторма девочка

Напомним, вечером 23 июня, незадолго до шторма, девочка вышла из дома на улице Панфиловцев. С тех пор она не выходила на связь, о ее местонахождении было неизвестно. Отряд "Лиза Алерт" объявил поиск, региональное СУ СКР начало доследственную проверку.

В районе 11 утра 24 июня девочку нашли. Выяснилось, что она находилась у своих знакомых. Сейчас ее опрашивают следователи.