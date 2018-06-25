Около 200 домов в Барнауле остаются без света

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Происшествия

Без электроснабжения в Барнауле остаются около 200 частных жилых домов с населением 632 человека, сообщили утром 25 июня в региональном управлении МЧС. Повреждения в "Барнаульском водоканале" устранены.

Последствия шторма в Барнауле.
Последствия шторма в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.

На 7 утра в Барнауле оставались "локальные отключения электроэнергии из-за падения веток на провода".

Бригады энергетиков продолжают работать по заявкам жителей. Работы по восстановлению энергоснабжения затрудняются в связи с подтоплением опор ЛЭП паводковыми водами.

"Барнаульский водоканал" завершил работы по замене электро насосов, начата подача воды населению.

Вечером в администрации города сообщали, что в ликвидации последствий шторма участвует 250 человек, привлечено около 80 единиц техники. Основные силы были брошены как раз на восстановление энерго- и водоснабжения, а также вывоз поваленных деревьев.

Напомним, сильнейший шторм произошел в Барнауле вечером 23 июня. Ураган выворотил с корнем сотни деревьев, опрокинул на пр. Ленина строительный кран, из-за чего погиб человек. В шторме пострадал прогулочный теплоход, который опрокинуло на опору нового моста через Обь. Снесены крыши, ворота, надворные постройки. 

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