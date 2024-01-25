В Барнауле 20 водителей трамваев проходят подготовку для работы на белорусских вагонах

Белорусские трамваи, которые поступили в Барнаул, проходят обкатку. При этом водители проходят подготовку для работы на новых вагонах. Об этом пишет администрация города.

Известно, что обучают 20 человек, которые прошли отбор. На данный момент водители изучают устройство вагона и практикуются на городских маршрутах. Первые рейсы прошли по ул. Власихинской, Малахова, Попова и пр. Космонавтов.

Одна из участниц обучения отметила, что вагоны очень теплые и имеют хороший угол обзора. При этом новые трамваи бесшумны в работе.

Напомним, что каждый вагон обязан проехать по городским маршрутам под управлением стажеров не менее 50 км. После этого трамваи выйдут на маршруты №1 и №7.

Ранее сообщалось, что новые трамваи выехали на улицы Барнаула без пассажиров.

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