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Жизнь

В Барнауле возле дома «от подъезда до подъезда» установили четыре лежачих полицейских

Жительница города рассказала в интернет-сообществе «Барнаул 22» о четырех лежачих полицейских, которые накануне появились возле дома на расстоянии нескольких метров друг от друга.

Лежачий полицейский.
Лежачий полицейский.
Михаил Хаустов

Безопасность невероятно усилили возле дома № 134 по Павловскому тракту.

«Какие-то люди несколько дней назад положили подряд три лежачих полицейских», — рассказала местная жительница.

Примечательно, что один лежачий полицейский там «уже давно лежит».

«От одного до другого подъезда четыре лежачих полицейских», — недоумевает жительница.

Она поинтересовалась, есть ли какие-то ГОСТы или нормативные документы, в которых прописано, сколько может быть установлено таких преград и на каком расстоянии.

Машины прям жалко. Если бы еще более-менее положили, а сделали так, что еще и асфальта пожалели", — отметила жительница Барнаула.

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