В Барнауле возле дома «от подъезда до подъезда» установили четыре лежачих полицейских

Жительница города рассказала в интернет-сообществе « Барнаул 22 » о четырех лежачих полицейских, которые накануне появились возле дома на расстоянии нескольких метров друг от друга.

Безопасность невероятно усилили возле дома № 134 по Павловскому тракту.

«Какие-то люди несколько дней назад положили подряд три лежачих полицейских», — рассказала местная жительница.

Примечательно, что один лежачий полицейский там «уже давно лежит».

«От одного до другого подъезда четыре лежачих полицейских», — недоумевает жительница.

Она поинтересовалась, есть ли какие-то ГОСТы или нормативные документы, в которых прописано, сколько может быть установлено таких преград и на каком расстоянии.