В Барнауле возле дома «от подъезда до подъезда» установили четыре лежачих полицейских

Безопасность невероятно усилили возле дома № 134 по Павловскому тракту.
«Какие-то люди несколько дней назад положили подряд три лежачих полицейских», — рассказала местная жительница.
Примечательно, что один лежачий полицейский там «уже давно лежит».
«От одного до другого подъезда четыре лежачих полицейских», — недоумевает жительница.
Она поинтересовалась, есть ли какие-то ГОСТы или нормативные документы, в которых прописано, сколько может быть установлено таких преград и на каком расстоянии.
Машины прям жалко. Если бы еще более-менее положили, а сделали так, что еще и асфальта пожалели", — отметила жительница Барнаула.