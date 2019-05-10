В Барнауле возле мусорного бака нашли портрет участника «Бессмертного полка»

«Иду вчера после работы и наблюдаю такую картину по адресу Гущина, 154д… Рядом с мусоркой стоит табличка „Бессмертного полка“. Люди, это вообще как так возможно поступить? Самим не стыдно?», — обращается к горожанам Никита Зелёный.

Под этим постом развернулась дискуссия.

«Шла вчера в Бессмертном полку, увидела паренька лет 13, который чуть ли не по земле вверх ногами тащит фото ветерана. Рядом толпа взрослых мужчин, вероятно, отец и прочая родня. И никому нет дела до того, что пацан так несет штендер, шли и ржали просто… Сделала парню замечание, взял правильно, но такое отношение просто бесит. Зачем принимать участие, если вам наплевать на суть мероприятия и ваших предков», «Просто нынешняя молодежь, и тем более, детвора, — не понимают кто такие Ветераны, и зачем нужны эти таблички», «Сомневаюсь что выкинули. Почти в каждой семье есть участники, возможна любая внештатная ситуация у человека была, может хорошо гульнул», — пишут комментаторы.

Включившиеся в дискуссию допустили, что на акцию «выгоняли» бюджетников, а после прохода мимо трибун с ветеранами «однополчане» попросту избавились от табличек, выбросив.

«Даже если и выгоняли, нет у тебя родственника, дали тебе портрет неизвестного, так отдай его тому у кого брал, в конце то концов. Или просто с флагом пройди, выкидывать то зачем?», «Просто версии ходят, что раздают таблички с незнакомыми. А потом куда же эти таблички?», — спрашивают под постом.

«Да, действительно выдают таблички. Учусь в кадетском корпусе, так нам, чтобы в первом ряду прошли, просто выдали их, т.к. возможности не было сделать портреты своих предков <…> После акции отдали руководителю», — написал кадет.

«Дело даже не в данном фото или ситуации, а в отношении взрослых людей к этому мероприятию в целом. А дети смотрят на них и в дальнейшем поступают ровно так же», — сделал вывод один из комментаторов.

9 мая 2019 года, а акции «Бессмертный полк» приняли участие порядка 10 млн человек из 133 стран мира.

В Барнауле в рядах «Бессмертного полка» было 48 тыс. человек.