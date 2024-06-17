В Барнауле возобновили движение трамвайного маршрута №7

Специалисты ремонтировали контактную сеть, пострадавшую в результате пожара.
Ранее в Барнауле загорелся трамвай №7. Никто не пострадал.
Комиссию для расследования пожара уже собрал "Горэлектротранс".
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Движение трамвайного маршрута временно было изменено из-за пожара конечной станции «Кордон», сообщили в мэрии.
Специалисты ремонтировали контактную сеть, пострадавшую в результате пожара.
Ранее в Барнауле загорелся трамвай №7. Никто не пострадал.
Комиссию для расследования пожара уже собрал "Горэлектротранс".
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