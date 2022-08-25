В Барнауле впервые пройдет гастрономический фестиваль

Уже 27 августа в парке «Изумрудный» (пр. Комсомольский, 128) откроет свои двери большой семейный фестиваль «Алтайские Бренды. Продукты для здоровья». На площадке будет работать множество различных зон:
- Продуктовая эко-ярмарка;
- Большая зона фудкорта для дегустации;
- Праздничная программа на сцене с артистами и музыкальной группой;
- Детская зона;
- Арт-объекты и фотозоны;
- Спортивная зона.
Барнаульцы смогут познакомиться с местными производителями, приобрести их продукцию на эко-ярмарке, а также поучаствовать в бесплатных дегустациях и активностях на площадках производителей. Для гостей праздника, желающих познакомиться с производителями поближе, будет работать зона лектория, в которой можно будет узнать об особенностях производства продуктов на Алтае, а также о том, как сделать правильное питание вкусным.
В течение всего дня для гостей фестиваля будут проходить спортивные тренировки и разминки от профессиональных тренеров, игры в бампербол и прокат велосипедов. Любители творчества смогут попробовать себя на различных мастер-классах по созданию предметов декора, игрушек и украшений.
Праздник также обещает порадовать горожан приятными подарками — любой желающий сможет принять участие в конкурсах на главной сцене или попытать удачу в большом розыгрыше подарков.
Это будет самое вкусное завершение лета!
Обо всех деталях предстоящего праздника вы можете узнать в группе ВКонтакте.
Фестиваль пройдет 27 августа в парке «Изумрудный» (пр. Комсомольский, 128),