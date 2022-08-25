В Барнауле впервые пройдет гастрономический фестиваль

Участие в мероприятии примут более 35 алтайских производителей продуктов из всех категорий!

Уже 27 августа в парке «Изумрудный» (пр. Комсомольский, 128) откроет свои двери большой семейный фестиваль «Алтайские Бренды. Продукты для здоровья». На площадке будет работать множество различных зон:

Продуктовая эко-ярмарка;

Большая зона фудкорта для дегустации;

Праздничная программа на сцене с артистами и музыкальной группой;

Детская зона;

Арт-объекты и фотозоны;

Спортивная зона.

Барнаульцы смогут познакомиться с местными производителями, приобрести их продукцию на эко-ярмарке, а также поучаствовать в бесплатных дегустациях и активностях на площадках производителей. Для гостей праздника, желающих познакомиться с производителями поближе, будет работать зона лектория, в которой можно будет узнать об особенностях производства продуктов на Алтае, а также о том, как сделать правильное питание вкусным.

Фото предоставлено организатором.

В течение всего дня для гостей фестиваля будут проходить спортивные тренировки и разминки от профессиональных тренеров, игры в бампербол и прокат велосипедов. Любители творчества смогут попробовать себя на различных мастер-классах по созданию предметов декора, игрушек и украшений.

Праздник также обещает порадовать горожан приятными подарками — любой желающий сможет принять участие в конкурсах на главной сцене или попытать удачу в большом розыгрыше подарков.

Это будет самое вкусное завершение лета!

Обо всех деталях предстоящего праздника вы можете узнать в группе ВКонтакте.

Фестиваль пройдет 27 августа в парке «Изумрудный» (пр. Комсомольский, 128), 10:00—21:00 .