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Жизнь

В Барнауле временно изменено движение трамваев

В связи с обрывом контактного провода крупногабаритной техникой в Барнауле на участке пр. Ленина – ул. Кулагина, было изменено движение трамваев, сообщает пресс-служба мэрии.

До завершения работ по устранению поломки, трамваи будут двигаться по следующим маршрутам:

  • маршрут №3 от Пивзавода по маршруту до Северо-Западной - пр. Калинина - пр. Космонавтов - разворачивается на Потоке в обратную сторону и далее пр. Космонавтов - пр. Калинина - Северо-Западная и далее по маршруту.

  • маршрут №4: конечная Депо 1- ул. Анатолия - пр. Красноармейский - площадь Свободы.

  • маршрут №7 А. Петрова - Челюскинцев - Кордон в обратном направлении также.

Ранее сообщалось, что в Барнауле перекроют часть путепровода на участке «объездной дороги».

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