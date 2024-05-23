До завершения работ по устранению поломки, трамваи будут двигаться по следующим маршрутам:
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маршрут №3 от Пивзавода по маршруту до Северо-Западной - пр. Калинина - пр. Космонавтов - разворачивается на Потоке в обратную сторону и далее пр. Космонавтов - пр. Калинина - Северо-Западная и далее по маршруту.
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маршрут №4: конечная Депо 1- ул. Анатолия - пр. Красноармейский - площадь Свободы.
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маршрут №7 А. Петрова - Челюскинцев - Кордон в обратном направлении также.
Ранее сообщалось, что в Барнауле перекроют часть путепровода на участке «объездной дороги».
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