В Барнауле временно изменится работа трамваев и троллейбусов

Трамвайные и троллейбусные маршруты временно изменены в связи с повреждением контактной сети и отсутствием энергии.

Какие маршруты изменят:

Трамвайный маршрут №2: Докучаево - ул. Попова - пр. Космонавтов - Поток. Обратно тем же маршрутом.



Трамвайный маршрут №3: Докучаево - пр.Космонавтов - пр.Калинина - ул.С. Западная - ул.А. Петрова - ул.Попова - Докучаево. Обратно тем же маршрутом.



Трамвайный маршрут №7: Кордон - Змеиногорский тракт - пр.Красноармейский - ул.Анатолия - ул.Челюскинцев - ул.С.Армии - ул.А.Петрова - ул.Попова - Докучаево. Обратно тем же маршрутом.



Трамвайный маршрут №10: Докучаево - ул.Попова - ул.А.Петрова - ул.Малахова - пр.Космонавтов - ул.С.Западная - ул.А.Петрова - Докучаево.



Трамвайные маршруты №5, 9 работают без изменений.



Троллейбусный маршрут №7:

Дом Быта - пр.Ленина - ул.Матросова - ул.Юрина - ул.Малахова - Стадион.



Троллейбусные маршруты №1, 6 работают без изменений.

Ранее в Барнауле начал работать новый автобусный маршрут №99.