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В Барнауле временно ограничат подачу горячей воды для завершения ремонта теплосети на Строителей

На неделю, с 22 по 28 июля, в связи с реконструкцией тепловых сетей, временно будет ограничена подача горячего водоснабжения для 16 объектов в Железнодорожном районе Барнаула. Проводимые работы являются важным этапом подготовки города к отопительному сезону 2020−2021 и помогут повысить надежность теплоснабжения горожан.

В этот период энергетики проведут замену участка тепловой сети на проспекте Строителей, 21. Здесь проложат более 220 метров новой тепловой сети диаметром 200 и 80 мм.

Под отключение попадут 13 многоквартирных домов, детский сад и 2 административных здания по улицам Деповская, Брестская, проспектам Социалистический и Строителей. Под отключение попадут 911 жителей.

Адреса и сроки отключения отмечены на интерактивной карте СГК:

Все данные по отключениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства.

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