В Барнауле временно ограничат подачу горячей воды для завершения ремонта теплосети на Строителей

В этот период энергетики проведут замену участка тепловой сети на проспекте Строителей, 21. Здесь проложат более 220 метров новой тепловой сети диаметром 200 и 80 мм.
Под отключение попадут 13 многоквартирных домов, детский сад и 2 административных здания по улицам Деповская, Брестская, проспектам Социалистический и Строителей. Под отключение попадут 911 жителей.
Адреса и сроки отключения отмечены на интерактивной карте СГК:
Все данные по отключениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.
Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства.